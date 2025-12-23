PrimaFestival 2026 | chi sono le tre conduttrici e quando va in onda

A due mesi da Sanremo 2026, si conoscono già le tre conduttrici del PrimaFestival, che accompagneranno le serate prima dell'inizio ufficiale. Dopo l’annuncio dei 30 big, Carlo Conti ha svelato i nomi delle donne che condurranno l’evento, offrendo un’anticipazione sul palinsesto. La manifestazione si svolgerà nelle date previste, consolidando il ruolo di queste figure nel contesto della kermesse.

Mancano due mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2026, ma chi sono le tre conduttrici del PrimaFestival? Carlo Conti dopo aver annunciato i 30 big, ha svelato i nomi delle tre donne che precederanno ogni sera l’inizio della kermesse canora. Scopriamo insieme di chi si tratta e quando andrà in onda. PrimaFestival 2026: chi sono le tre conduttrici. Dopo il successo di ascolti dello scorso anno del PrimaFestival (condotto da Bianca Guaccero, Mariasole Pollio e Gabriele Corsi), Carlo Conti ha rivelato chi saranno i nuovi conduttori. Il direttore artistico, durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’, ha definito le tre presentatrici come le mie ‘Charlie’s Angels’. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

