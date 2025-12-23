Prima lo scirocco poi il freddo col maltempo | arriva il ciclone di Natale con allerta meteo e neve a bassa quota

23 dic 2025

Vigilia di Natale e 25 dicembre 2025 si annunciano movimentate sotto il profilo meteo. Prevista un'allerta arancione in Emilia Romagna per il maltempo e gialla in altre 8 regioni mentre la neve tornerà a farsi sentire proprio nel periodo più atteso dell'anno.Dov'è l'allerta meteo, le regioni. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

