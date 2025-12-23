Prima lo scirocco poi il freddo col maltempo | arriva il ciclone di Natale con allerta meteo e neve a bassa quota
Vigilia di Natale e 25 dicembre 2025 si annunciano movimentate sotto il profilo meteo. Prevista un'allerta arancione in Emilia Romagna per il maltempo e gialla in altre 8 regioni mentre la neve tornerà a farsi sentire proprio nel periodo più atteso dell'anno.Dov'è l'allerta meteo, le regioni. 🔗 Leggi su Today.it
Temporali a nord ovest e nevicate fino a 500 metri, allerta gialla in 4 regioni.
Temporali, freddo e neve in arrivo: l'Italia nella morsa del maltempo. «Rischio eventi estremi» - Già dalla serata di lunedi 17 novembre, una marcata irruzione di aria molto più fredda proveniente dal ... corriereadriatico.it
Arriva la neve anche a bassa quota, ecco quando - È in arrivo un'ondata di freddo polare che porterà nevicate anche a bassa quota: temporali, maltempo e neve dureranno almeno fino a mercoledì ... dire.it
Meteo: Freddo Maltempo e anche Neve, ora vi diciamo quando arriva la Svolta in Italia - Si intravede una svolta nella circolazione atmosferica in Italia: masse d’aria molto fredda, provenienti dal Polo Nord, stanno per scendere verso il cuore del Vecchio Continente e, successivamente, ... ilmeteo.it
Prima parte della mattinata con temperature tutte sui 10 gradi, nubi, nebbia in alcune zone e ancora qualche goccia qua e là. Poi, pian pianino, si trasformerà in una piacevole giornata di sole e temperature molto vicine ai 20 gradi con vento di scirocco. Godet - facebook.com facebook
