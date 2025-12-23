Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, rappresenta un indicatore importante per il settore energetico. Al 23 dicembre 2025, il valore del PSV si attesta a circa 0,285 €/Smc, riflettendo le dinamiche di mercato attuali. In questa guida, analizzeremo l’andamento del prezzo del gas e le tendenze più recenti, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione del mercato all’ingrosso.
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 23 Dicembre 2025, è pari a circa 0,285 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 30 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc), comunemente adottato per il mercato italiano. Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una sostanziale stabilità, oscillando tra 29,5 e 32 €MWh (ossia tra circa 0,276 e 0,300 €Smc). Dopo una fase di lieve calo a metà mese, i valori si sono mantenuti su livelli contenuti rispetto ai picchi registrati negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
