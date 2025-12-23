Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, rappresenta un indicatore importante per il settore energetico. Al 23 dicembre 2025, il valore del PSV si attesta a circa 0,285 €/Smc, riflettendo le dinamiche di mercato attuali. In questa guida, analizzeremo l’andamento del prezzo del gas e le tendenze più recenti, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione del mercato all’ingrosso.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 23 Dicembre 2025, è pari a circa 0,285 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 30 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc), comunemente adottato per il mercato italiano. Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una sostanziale stabilità, oscillando tra 29,5 e 32 €MWh (ossia tra circa 0,276 e 0,300 €Smc). Dopo una fase di lieve calo a metà mese, i valori si sono mantenuti su livelli contenuti rispetto ai picchi registrati negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

PSV gas oggi: qual è il valore a dicembre 2025?; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 17 dicembre 2025; PSV gas novembre 2025 in calo: risparmio o solo un dato?; Calano le bollette di luce e gas: ecco quanto si risparmierà nel 2026.

Bollette luce e gas, nel 2026 stimato risparmio di 200 euro a famiglia: i dati - In particolare il costo del gas calerà del 12%, passando dai 1. tg24.sky.it