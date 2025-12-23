Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi rappresenta un dato importante per monitorare i costi energetici domestici. Aggiornato quotidianamente, questo valore permette di valutare eventuali variazioni di mercato e di pianificare le spese in modo più consapevole. Conoscere il prezzo corrente aiuta a gestire meglio il consumo e a prendere decisioni informate sulla propria utenza di gas.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chiunque voglia tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo finale della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 23 DICEMBRE 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

