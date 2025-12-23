Prevenzione come regalo di Natale Screening dermatologico per i soci

Prevenire è il miglior regalo di Natale. Per i soci di Banca Alta Toscana, è disponibile uno screening dermatologico gratuito, un’occasione per prendersi cura della propria salute in modo semplice e responsabile. Un gesto di attenzione che unisce benessere e prevenzione, sostenendo uno stile di vita più consapevole e protetto.

Anno positivo per Banca Alta Toscana, che nei primi nove mesi del 2025 presenta un utile netto di 11,3 milioni di euro. Una banca che non manca di assicurare al territorio il proprio sostegno: circa 107 milioni di nuovo credito sono stati erogati durante il 2025 a favore degli oltre undicimila soci e degli oltre cinquantamila clienti. "Come regalo di Natale di Banca Alta Toscana e Mutua Alta Toscana abbiamo promosso, a partire da gennaio 2026, una campagna di prevenzione sanitaria con uno screening dermatologico gratuito, denominata "Soci per la pelle" – ha anticipato il presidente Alberto Vasco Banci nella conferenza stampa di fine anno di ieri nella sala del consiglio di Vignole –: mille soci della Banca o di Mutua potranno, se lo vorranno, usufruire di questa iniziativa.

