Presidio al Centro lastre abbandonato da anni | Spazi da recuperare

Il presidio al Centro lastre, abbandonato da anni, rappresenta un potenziale spazio da recuperare. Si tratta di una grande villa con giardino, box e ambienti ampi, situata in una zona tranquilla e periferica. Nonostante la sua chiusura e le barriere che ne limitano l’accesso, questa proprietà custodisce possibilità di riqualificazione e valorizzazione, offrendo opportunità di sviluppo nel rispetto del contesto locale.

Una grande villa con giardino, box e spazi ampi, in una zona tranquilla e defilata. Eppure chiusa, sbarrata, dimenticata da quasi trent'anni. È davanti all'edificio sfitto di via Curtatone, traversa di via Cavallotti, che Asia Usb Monza e Unione Inquilini della Cub hanno organizzato un presidio simbolico, sabato mattina, per accendere i riflettori su quello che definiscono "un paradosso tutto italiano": patrimonio pubblico inutilizzato da una parte, emergenza abitativa dall'altra. In quello stabile, un tempo sede molto frequentata del centro lastre dell'allora Asl, si eseguivano esami diagnostici.

