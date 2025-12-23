Arezzo, 23 dicembre 2025 – Natale e Santo Stefano: gli eventi a Cortona. A Natale e a Santo Stefano prosegue il programma degli eventi a Cortona, in primo piano i Presepi viventi. Si comincia a Creti dalle 22 la notte della vigilia grazie al Comitato della festa paesana; quindi il 25 e 26 dicembre, fra le 17,30 e le 19,30, la rappresentazione si terrà a Pietraia grazie all’associazione organizzatrice e alla partecipazione della comunità locale. A Santo Stefano Cortona offre un doppio appuntamento in piazza della Repubblica, alle 16,30 si terrà lo spettacolo della nevicata con l’esibizione musicale di Giacomo Rossetti (chitarra, grancassa e voce) con un repertorio dei più famosi successi italiani e internazionali del panorama musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presepi viventi a Creti e Pietraia, nevicata e musica in piazza

Leggi anche: Natale a Genova tra presepi viventi, musica e rievocazioni: il programma

Leggi anche: Natale a Genova tra presepi viventi, musica e rievocazioni: il programma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il presepe vivente di Petraia. Attesi migliaia di visitatori per l’appuntamento biennale.

Presepi viventi a Creti e Pietraia, nevicata e musica in piazza - Arezzo, 23 dicembre 2025 – Presepi viventi a Creti e Pietraia, nevicata e musica in piazza Natale e Santo Stefano: gli eventi a Cortona. lanazione.it