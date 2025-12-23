Presepi viventi a Creti e Pietraia nevicata e musica in piazza
Arezzo, 23 dicembre 2025 – Natale e Santo Stefano: gli eventi a Cortona. A Natale e a Santo Stefano prosegue il programma degli eventi a Cortona, in primo piano i Presepi viventi. Si comincia a Creti dalle 22 la notte della vigilia grazie al Comitato della festa paesana; quindi il 25 e 26 dicembre, fra le 17,30 e le 19,30, la rappresentazione si terrà a Pietraia grazie all’associazione organizzatrice e alla partecipazione della comunità locale. A Santo Stefano Cortona offre un doppio appuntamento in piazza della Repubblica, alle 16,30 si terrà lo spettacolo della nevicata con l’esibizione musicale di Giacomo Rossetti (chitarra, grancassa e voce) con un repertorio dei più famosi successi italiani e internazionali del panorama musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Natale a Genova tra presepi viventi, musica e rievocazioni: il programma
Il presepe vivente di Petraia. Attesi migliaia di visitatori per l’appuntamento biennale.
Presepi viventi a Creti e Pietraia, nevicata e musica in piazza - Arezzo, 23 dicembre 2025 – Presepi viventi a Creti e Pietraia, nevicata e musica in piazza Natale e Santo Stefano: gli eventi a Cortona. lanazione.it
Il presepe vivente di Petraia. Attesi migliaia di visitatori per l’appuntamento biennale - A Pietraia torna il Presepe Vivente, l’atteso appuntamento biennale che da oltre trent’anni coinvolge l’intera comunit ... msn.com
Tutti gli appuntamenti del Natale nel Monregalese Concerti, Presepi viventi, mercatini, tombolate, feste di Capodanno, mongolfiere, Befane… da Ceva a Mondovì, passando per vallate e borghi, il territorio si accende di eventi fino al 6 gennaio. - facebook.com facebook
Si rinnova nell'Isola la suggestione dei presepi viventi. I borghi diventano teatri a cielo aperto per Su Nascimentu #ANSA x.com
