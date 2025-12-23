Presepe Vivente per il Natale alla Bastia | tanti figuranti e due cori per l' evento di Ponte a Elsa

Il Presepe Vivente di Ponte a Elsa, previsto per domenica 28 dicembre alle ore 15, è un evento tradizionale che torna dopo alcuni anni. Nella località della Bastia, figuranti e due cori accompagneranno i visitatori nella rappresentazione della Natività, offrendo un'occasione di riflessione e di condivisione durante il periodo natalizio. L'evento si inserisce nelle iniziative festive della zona, valorizzando la cultura locale e le tradizioni.

Ritorna dopo molto tempo il Presepe Vivente per il Natale alla Bastia. Dalle ore 15 di domenica 28 dicembre, nell'omonima località di Ponte a Elsa (Empoli), si terrà l'apprezzata rappresentazione della Natività. Il coro della Chiesa sarà presente per due volte, alle 17.30 e alle 18.30, mentre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Il Natale prende vita in piazza Saffi con oltre 300 figuranti: torna il Presepe vivente dei bambini per la sua 24esima edizione Leggi anche: Il presepe vivente al Piano con oltre 100 figuranti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Presepe Vivente per il Natale alla Bastia, tanti figuranti e due cori per l'evento di Ponte a Elsa; ???? ???????????? ?????? ?????????????? ??????????… ?????????? ????????????!; Domenica 21 il centro storico di Bastia Umbra si anima con il Presepe vivente.; Babbo Natale sulla slitta, doni e presepi viventi: il weekend a Savignano. Presepe Vivente per il Natale alla Bastia, tanti figuranti e due cori per l'evento di Ponte a Elsa - Dalle ore 15 di domenica 28 dicembre, nell'omonima località di Ponte a Elsa ... gonews.it

Presepe vivente in Italia, elenco dei più famosi per Natale 2025/ Da Nord a Sud, ecco quelli imperdibili - Presepe vivente per il Natale 2025, ecco l'elenco dei migliori in Italia: quali sono i più famosi e i più grossi da Nord a Sud ... ilsussidiario.net

Al via il Natale di Bastia Umbra 2025: musica, narrazioni, spettacoli e tante associazioni protagoniste (foto) - Al via il Natale di Bastia Umbra 2025: musica, narrazioni, spettacoli e tante associazioni protagoniste. assisinews.it

la canzone del Presepe Vivente a Ciavolo (Marsala)

Presepe Vivente nel borgo di Venetico Superiore: tradizioni, sapori e antichi mestieri - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.