Presepe vivente del lungomonte nel giardino della pieve di Pugnano

Il presepe vivente del Lungomonte si svolge anche quest’anno nel giardino della pieve di Pugnano, nel comune di San Giuliano Terme. L’evento si terrà sabato 27 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, a partire dalle ore 16. È un’occasione per conoscere e vivere le tradizioni natalizie in un contesto storico e suggestivo.

Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento con il presepe vivente del Lungomonte. Sabato 27 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, nel giardino della pieve di Pugnano (nel comune di San Giuliano Terme), dalle 16.30, l'Unità Pastorale di Molina, Pugnano, Colognole e Ripafratta invita.

I Re Magi a cavallo al presepe vivente - facebook.com facebook

