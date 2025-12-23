Presepe o presepio? Quale delle due forme è corretta secondo la Crusca

Ogni anno, in vista del Natale, si ripropone la domanda su quale sia la forma corretta tra

In vista del Natale, torna ogni anno la curiosità su come chiamare la tradizionale rappresentazione della Natività: "presepe" o "presepio"? L'Accademia della Crusca, massima autorità linguistica nazionale, ricorda che entrambe le forme sono antiche e risalgono al XIII secolo, originando dal latino "praesepe", che indicava la mangiatoia, oggetto della vita rurale, prima di .

