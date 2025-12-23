Presentato il progetto del nuovo Museo del Sannio e il ritorno dei reperti del Tempio di Iside

È stato presentato ufficialmente il progetto del nuovo Museo del Sannio, che prevede anche il ritorno dei reperti provenienti dal Tempio di Iside. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio archeologico della regione e a offrire un percorso di approfondimento storico e culturale. La presentazione, avvenuta sotto la guida del Direttore generale Musei del Ministero della Cultura, segna un passo importante per la tutela e la promozione del patrimonio locale.

Tempo di lettura: 5 minuti È stato presentato ufficialmente dal Direttore generale Musei del Ministero della Cultura, prof. Massimo Osanna, il progetto di riorganizzazione del Museo del Sannio e di una parte della Rete Museale della Provincia di Benevento. Pubblico delle grandi occasioni nella Sala "Gianni Vergineo" del Museo del Sannio, dove i presenti hanno potuto ascoltare l'intervento del prof. Osanna e seguire sullo schermo la presentazione del programma di nuova disposizione del Museo di piazza Santa Sofia. Il progetto prevede, tra l'altro, il ritorno entro il 2027 della Sezione Egizia del Tempio della Dea Iside, attualmente collocata presso il vicino Museo Arcos, nei sotterranei del Palazzo del Governo.

