Prende in affitto un appartamento e lo subaffitta a due prostitute quarantenne indagato

23 dic 2025

Un uomo di 40 anni, residente a Prato, è sotto indagine per sospetto sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo le indagini, avrebbe affittato un appartamento in via Ferrucci, subaffittandolo a due cittadine brasiliane di 30 e 35 anni, che vi avrebbero svolto attività di natura sessuale. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla gestione di immobili e alla tutela dei diritti delle persone coinvolte.

Un uomo di 40 anni, italiano, è indagato per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: avrebbe preso in affitto un appartamento a Prato, in via Ferrucci, sub-affittandolo a due cittadine brasiliane di 30 e 35 anni, le quali vi avrebbero praticato attività. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

