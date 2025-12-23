Premier League | le prime tre vincono ancora e fuggono Liverpool aggancia il Chelsea 4°

Le prime tre della Premier League proseguono la loro marcia vincente, consolidando le posizioni in classifica. Arsenal, Manchester City e Aston Villa ottengono nuove vittorie e aumentano il margine sulle inseguitrici, rafforzando la loro leadership nel campionato. Liverpool, con il successo sul Chelsea, aggancia la quarta posizione, mantenendo vive le speranze di affrontare la seconda parte della stagione con ambizioni di vertice.

Londra (Gran Bretagna) 22 dicembre 2025 - Non si fermano più le tre squadre di vertice. Arsenal, Manchester City e Aston Villa continuano la loro fuga inarrestabile in vetta e scavano il solco sulle rivali. Torna però a fare paura il Liverpool, ora quarto a parimerito con il Chelsea dopo aver trovato il successo contro il Tottenham. Paura però in casa Reds per l'infortunio al ginocchio di Isak. Si allontana dalla zona rossa il Leeds, mentre cominciano a rallentare alcune delle sorprese di inizio ano come Sunderland, Crystal Palace ed Everton. L'esito delle partite del weekend. Il weekend di calcio inglese si apre con il botto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

