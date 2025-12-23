Premier League Aston Villa sorpresa della stagione inglese Titolo possibile? La situazione

L’Aston Villa si sta distinguendo come una delle più sorprendenti formazioni della Premier League in questa stagione. Dopo un avvio inaspettato, la squadra ha mostrato un rendimento consistente, alimentando discussioni sul possibile traguardo del titolo. Analizziamo la situazione attuale e le prospettive future, considerando i fattori che hanno contribuito a questa sorprendente crescita e le sfide da affrontare nel proseguo del campionato.

Premier League, vola l'Aston Villa che è la sorpresa attuale della stagione inglese Nessuno avrebbe scommesso un centesimo sull'Aston Villa lo scorso 21 settembre. La squadra di Unai Emery si trovava penultima in Premier League, senza vittorie dopo le prime 6 giornate: il peggior inizio di stagione degli ultimi 28 anni. Tre mesi dopo, la .

Chelsea-Aston Villa: esame da grande per i Villans, Maresca non può sbagliare - A Stamford Bridge esame da big per la rivelazione Aston Villa che dopo un avvio stentato (3 pareggi e 2 sconfitte nelle prime 5 giornate) ha ottenuto 33 punti nelle successive 12 giornate (11 successi ... gazzetta.it

Rogers stende lo United, l'Aston Villa resta in scia di Arsenal e City: 7ª vittoria di fila! - 1 i Red Devils, cui non basta il momentaneo pari di Cunha, e restano terzi a - tuttosport.com

