Preghiera della sera 23 Dicembre 2025 | Fatti sentire Signore

La preghiera della sera del 23 dicembre 2025 invita a rivolgersi al Signore con umiltà, chiedendo di essere ascoltati. È un momento di gratitudine per la giornata appena conclusa e di riflessione sulla presenza di Dio nelle nostre vite. Recitare questa preghiera ci aiuta a trovare pace e serenità, riconoscendo la sua vicinanza e il suo ascolto in ogni momento.

"Fatti sentire Signore". È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell'universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo.

Preghiera della sera - 23 dicembre 2025

PREGHIERA DELLA SERA Maria, quasi una bambina, le tue parole superano in audacia e in forza quelle che il primo degli apostoli pronuncerà nel giorno della Pentecoste. Il tuo silenzio è maturato e il Verbo è cresciuto in te. Nella Visitazione, tu meriti il titolo - facebook.com facebook

