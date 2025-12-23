Preghiera del mattino del 23 Dicembre 2025 | Effondi la Tua grazia

23 dic 2025

Oggi, 23 dicembre 2025, ci rivolgiamo a Dio con sincerità, chiedendo la Sua grazia. Il martedì dedicato agli Angeli e ai Santi ci invita a riflettere sulla loro presenza e intercessione nella nostra vita. In questa preghiera del mattino, troviamo un momento di pace e di speranza, per affrontare la giornata con fiducia e gratitudine, consapevoli del sostegno divino e della loro guida celeste.

Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca  meglio il Signore e lo ami con tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 23 dicembre 2025 effondi la tua grazia

