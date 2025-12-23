Precipita l’aereo con a bordo il capo di Stato Maggiore | 5 morti

Le autorità turche hanno annunciato la perdita di contatto radar con un jet Falcon 50 partito da Ankara, con a bordo cinque persone, tra cui il generale Mohammed Al-Haddad, capo di Stato Maggiore dell’Esercito libico. L’incidente ha provocato il decesso di tutte le persone a bordo. Le ricerche sono in corso per accertare le cause dell’accaduto e localizzare eventuali sopravvissuti.

Le autorità turche hanno perso il contatto radar con un jet privato Falcon 50 con a bordo cinque persone, tra cui il capo di Stato Maggiore dell'Esercito libico, il generale Mohammed Al-Haddad, poco dopo il decollo da Ankara. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya in un post su X, ripreso dal quotidiano Hurriyet. Secondo gli ultimi aggiornamenti i rottami del veicolo, che trasportava 5 persone, sono stati trovati e sono partite le ricerche. Le cinque persone sarebbero tutte morte. I dettagli sul volo. Secondo quanto riferito, il velivolo — un Falcon 50 con numero di coda 9H-DFJ — era partito dall' aeroporto di Ankara Esenboga alle 20.

