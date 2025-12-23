A Torino, un uomo precipita dalla finestra di una palazzina e rimane in coma per oltre cinque mesi, purtroppo decedendo successivamente. Un amico della vittima è stato accusato di omicidio colposo. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla dinamica e sulle responsabilità, evidenziando la complessità di un episodio che ha coinvolto diverse persone e circostanze.

Un uomo fragile e alcolista precipita dalla finestra di una palazzina a Torino e, dopo più di cinque mesi di coma, muore. Un suo amico, 59 anni, artigiano edile, è accusato di omicidio colposo perché, di fatto, sarebbe stato il datore di lavoro della vittima e non avrebbe rispettato le leggi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Precipita dalla finestra a Torino e muore dopo cinque mesi di coma, amico della vittima accusato di omicidio colposo

Leggi anche: Muore assiderata a pochi metri dalla vetta, il fidanzato accusato di omicidio colposo: «L’ha abbandonata»

Leggi anche: Alassio, bidella colpita da una finestra a scuola muore tre giorni dopo: aperto fascicolo per omicidio colposo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Precipita dalla finestra a Torino e muore dopo cinque mesi di coma, amico della vittima accusato di omicidio colposo; Precipita dalla cima del Monte Vailet: escursionista 64enne perde la vita; Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l’amico; Alto Adige precipita mentre si arrampica sulla roccia con un amico | muore 11enne.

Precipita dalla finestra e muore. Incidente mentre lava le tapparelle - Morena Scroppo, 58 anni, ha fatto un volo nel vuoto da un’altezza di circa sei metri. lanazione.it

Studentessa di 12 anni precipita dalla finestra della scuola e muore. Il bigliettino lasciato sul banco: «Mi dispiace» - Una ragazzina di 12 anni è precipitata dalla finestra della scuola e nonostante l'allarme immediato e ... leggo.it

Ragazzino precipita dalla finestra del b&b: volo di 10 metri, ma è illeso - facebook.com facebook