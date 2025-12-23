Precipita aereo della marina | missione umanitaria finisce in tragedia Cinque vittime anche un bambino

Un aereo sanitario della marina impegnato in una missione umanitaria è precipitato nei cieli del Texas, vicino a Galveston. L’incidente ha causato la morte di cinque persone, tra cui un bambino. La tragedia, avvenuta durante un'operazione di trasporto medico, ha suscitato grande cordoglio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha interrotto una missione finalizzata a salvare vite umane.

Un volo nato per salvare vite si è concluso in tragedia nei cieli del Texas, dove un aereo sanitario impegnato in una missione di trasporto medico specializzato è precipitato mentre si stava avvicinando a Galveston. L'incidente ha causato morti e dispersi, con un bilancio ancora provvisorio, mentre per ore sono proseguite le operazioni di soccorso nelle acque della baia. Il velivolo stava effettuando la fase finale di avvicinamento quando, per cause ancora da chiarire, ha perso quota ed è finito in mare. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e passeggeri coinvolti in un delicato trasferimento sanitario.

