Prato ora è giusto tirare il fiato Attenzione subito al mercato

Il Prato si prepara a riprendere il cammino dopo una pausa natalizia, con l’attenzione rivolta al prossimo impegno di mercato. Sebbene il periodo abbia portato alcune sfide, i biancazzurri sono determinati a migliorare le proprie prestazioni, in particolare in trasferta, per rafforzare la posizione in classifica. Un momento di riflessione e di strategia, fondamentale per affrontare al meglio le prossime sfide.

Non si può certo parlare di un Natale amaro per il Prato, ma sicuramente i biancazzurri avrebbero voluto festeggiare con un ritorno alla vittoria in trasferta. L’appuntamento invece deve essere rimandato, dato che lo 0-0 maturato a Montevarchi, in occasione dell’ultima giornata del girone d’andata del raggruppamento E di Serie D, ha concluso il 2025 di Risaliti e compagni. Rispetto alle ultime due gare (perse) lontano dal Lungobisenzio, i lanieri hanno comunque portato a casa almeno un pareggio. Un risultato che a un certo punto non è sembrato così scontato, alla luce degli interventi decisivi di Furghieri, bravo soprattutto nel primo tempo a impedire che gli aretini andassero in vantaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

