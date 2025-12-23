Pozzuoli accorpamento tra l’IC 2 e l’IC 5 per dimensionamento

La Regione Campania ha approvato il Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026-2027, che prevede l’accorpamento tra l’Istituto Comprensivo 2 e l’Istituto Comprensivo 5 di Pozzuoli. Questa misura mira a ottimizzare l’organizzazione delle scuole sul territorio, seguendo i criteri di razionalizzazione e miglioramento dell’offerta formativa, in conformità con le linee nazionali e regionali.

La Regione Campania ha approvato il Piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026-2027, un provvedimento che ridefinisce l'organizzazione delle scuole sul territorio regionale in base ai criteri nazionali e regionali di razionalizzazione e offerta formativa. Il dimensionamento scolastico è una procedura prevista dalla normativa italiana che disciplina la razionalizzazione della rete degli

