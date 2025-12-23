Povero e con l’auto venduta 15 anni fa la Corte tributaria annulla bolli arretrati per quasi 5mila euro

23 dic 2025

Povero e senza più l’auto. La Corte di giustizia tributaria di Perugia ha accolto integralmente il ricorso di un contribuente, annullando una serie di cartelle di pagamento e intimazioni relative a tasse automobilistiche arretrate e a una multa che riguardano un periodo che va dal 2005 al 2015.Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

