Povera Europa rassegnata all’idea che l’intera Storia sia già stata percorsa
L’Europa vive un momento di profonda trasformazione, con trattative di pace che si intensificano. Tuttavia, è importante riconoscere che il mondo non tornerà alle condizioni precedenti, e la storia stessa sta tracciando nuovi percorsi. In questo contesto, è fondamentale mantenere una visione equilibrata e attenta alle evoluzioni politiche e sociali che stanno ridefinendo il nostro tempo.
Le trattative di pace si fanno più intense. Ma, qualsiasi cosa succederà, il mondo non ritornerà “quello che era prima”. L’entità del mutamento storico in essere è difficilmente articolabile, ma il mutamento, prima di essere della storia è degli uomini. La Storia, scritta così, con la maiuscola, non è un’entità autonoma e di per sé creatrice. Sappiamo infatti che se vi è qualcosa di creato dall’uomo, se vi è un prodotto delle azioni degli uomini, questo è precisamente la storia. Quindi, i grandi mutamenti avvengono, in maniera più o meno cosciente, negli uomini, ovvero nelle loro interazioni e articolazioni individuali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Meloni-Merz, intesa sull’Ucraina. Il piano sia nell’interesse dell’intera Europa
Leggi anche: Gli uomini pensano che la parità tra i generi fa bene a tutti, e molti ritengono che sia stata già raggiunta. Anche se poi sono in pochi a prendere il congedo parentale. Sono alcuni dei dati che emergono dalla ricerca L.U.I. - Lavoro, Uomini, Inclusione, realizzata da Fondazione Libellula con il supporto scientifico dell'università Cattolica di Milano, che è stata appena presentata. Ecco i 10 dati più significativi
#trittico arte povera euro 100 lo trovi da il bello dell'usato via Gramsci 47 Gravina di Catania 095 397471 - facebook.com facebook
Questo sarebbe fallo! Povera Roma… Oggi gli aiutoni ricevuti da Napoli e Milan gridano vendetta. Due rigori non dati al Sassuolo, due gol annullati all’Udinese Se io fossi stato il presidente, avrei ritirato la squadra dal campionato italiano e mi sarei dedicato x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.