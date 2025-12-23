Potature di alberi ok al progetto | via alla manutenzione straordinaria da 65mila euro
Il Comune di Bondeno ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria degli alberi, con un investimento di 65 mila euro. L’intervento, in linea con le politiche di tutela del patrimonio arboreo, mira a garantire la salute e la sicurezza degli alberi presenti sul territorio. La potatura programmata rappresenta un passaggio importante nella cura del verde pubblico, contribuendo a preservare il patrimonio ambientale della comunità.
Arriva puntuale, come ogni anno, il provvedimento del Comune di Bondeno che va nella direzione della tutela del patrimonio arboreo del territorio, che rientra negli obiettivi programmati di amministrazione. Per fare fronte alle esigenze che si sono palesate nell’ultimo periodo, a seguito dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
