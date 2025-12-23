Posti auto di via Regina Teodolinda l’interrogazione di Nessi | Quattro acquistati dal sindaco
La vicenda dei posti auto pertinenziali di via Regina Teodolinda, legati al complesso commerciale affittato a Lidl, è approdata in consiglio comunale attraverso un’interrogazione presentata dal consigliere Vittorio Nessi, gruppo Svolta Civica. L’atto, inizialmente rimasto senza risposta scritta. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Cosia e viale Geno, interrogazione di Nessi: “Verifiche strutturali sulle solette, a che punto siamo?”
Leggi anche: Anche Teodolinda, la regina Margherita, il re e la monaca di Monza vogliono la metro (il video)
Faenza, venti posti auto al posto della vecchia stazione delle corriere; Modifiche alla viabilità per la partita Sassuolo – Torino; Parcheggi a Como, addio alle strisce bianche e gialle: in città arrivano nuovi parcometri; Spaventoso incidente tra due auto a Cernobbio: una si ribalta, soccorsa una donna.
Via Manzoni e corso Italia: a Bari si va a caccia di nuovi posti auto - La città si prepara, soprattutto nella parte più centrale, a importanti cantieri che ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Sfida vinta dopo 20 anni. Da domani 466 posti auto in pieno centro - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.