Posso dire ai miei figli la verità su Babbo Natale?
Crescere significa imparare che non bisogna sempre credere a quello che dicono gli adulti, anche quando sono sinceri.
Il giorno in cui i miei figli hanno scoperto che Babbo Natale non esiste
