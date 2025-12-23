Posso dire ai miei figli la verità su Babbo Natale?

Alberto Angela: «Il rapimento è stato un bivio, pensavo di morire e non vedere i miei figli adulti. Ai giovani non bisogna mai dire che devono fare» - C’è un momento, nella vita di ognuno, in cui le abitudini si inceppano e la quotidianità cambia ritmo. ilmattino.it

Il giorno in cui i miei figli hanno scoperto che Babbo Natale non esiste

LE STORIE DI SANDRA Ricordando Lello Pilato E vivendo posso dire di aver conosciuto tante persone, di avere avuto amici, ma che mi piace pensare a Lello Pilato come a uno dei pochi veri amici ch...#TOPSTORIE#TOP STORIE - facebook.com facebook

A me risulta che, nonostante quello che è stato detto oggi, Thiago Silva abbia già in mente dove andare. Non posso dire di più. Ve lo scrivo su questo foglietto, poi lo apriamo magari in questi giorni, perché credo che non manchi molto alla scelta di Thiago @F x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.