Porto di Pozzuoli | controlli della Polizia di Stato della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale

Al porto di Pozzuoli, la Polizia di Stato, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale hanno effettuato controlli di routine, durante i quali sono stati sequestrati 70 kg di pesce. Un uomo di 46 anni è stato denunciato per istigazione e oltraggio agli agenti. Le attività di controllo mirano a garantire la sicurezza e la legalità nelle operazioni portuali e nelle attività commerciali.

Sequestrati 70 kg di pesce al porto di Pozzuoli: denunciato un 46enne per istigazione e oltraggio agli agenti. Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, personale della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto della vendita abusiva di prodotti ittici presso il porto di Pozzuoli. Nel corso dell'attività, gli operatori hanno sanzionato amministrativamente un venditore abusivo di prodotti ittici per esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo, sequestrando, altresì, 70 kg di prodotti ittici.

