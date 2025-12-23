Porterò la coppa a casa di mio padre È grande la puoi toccare rimarrà lì | le parole di Andrea Delogu dopo la vittoria a Ballando con le Stelle

Lunedì 22 dicembre, Andrea Delogu ha celebrato la vittoria a

Una giornata per godersi e raccontare la vittoria a “ Ballando con le Stelle ”: questo è stato lunedì 22 dicembre per Andrea Delogu, fresca vincitrice del dance show di Rai 1. Da conduttrice di “La porta magica”, è tornata regolarmente in onda, regalando però al proprio pubblico una puntata eccezionalmente in diretta. Con lei era presente anche il suo maestro Nikita Perotti e le hanno fatto visita in qualità di ospiti alcuni giurati (Fabio Canino in studio e Carolyn Smith in collegamento), oltre che Luca Favilla, Nancy BrillI, Emma Coriandoli e Rossella Erra. Per Perotti quella di ieri non rimarrà un’ospitata isolata all’interno di “La porta magica ”, dove già era stato ospite: il ballerino, infatti, entrerà a far parte del cast fisso come Delogu aveva anticipato già nei giorni scorsi su X e come ha confermato in seguito alla vittoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

