Porcellane e argenteria rubate all' Eliseo sotto accusa il maggiordomo capo | Avrebbe rubato un bottino da 40mila euro

Il capo maggiordomo dell’Eliseo è accusato di aver sottratto dalla collezione presidenziale porcellane, cristalli e argenteria per un valore stimato tra 15.000 e 40.000 euro. La vicenda, che ha suscitato attenzione, si inserisce in un contesto di indagini volte a chiarire le responsabilità e i dettagli del presunto furto. Il processo è ora in corso, con l’obiettivo di fare luce su quanto accaduto all’interno della residenza ufficiale.

