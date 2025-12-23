Porcellane e argenteria rubate all' Eliseo sotto accusa il maggiordomo capo | Avrebbe rubato un bottino da 40mila euro
Il capo maggiordomo dell’Eliseo è accusato di aver sottratto dalla collezione presidenziale porcellane, cristalli e argenteria per un valore stimato tra 15.000 e 40.000 euro. La vicenda, che ha suscitato attenzione, si inserisce in un contesto di indagini volte a chiarire le responsabilità e i dettagli del presunto furto. Il processo è ora in corso, con l’obiettivo di fare luce su quanto accaduto all’interno della residenza ufficiale.
Il capo maggiordomo dell'Eliso finirà sotto processo per aver trafugato dalla prestigiosa collezione della Presidenza bicchieri di cristallo, porcellane e argenteria per un valore stimato tra i 15mila e i 40mila euro. L'uomo, che i media locali come Le Parisien chiamano solo per nome, Thomas M. 🔗 Leggi su Today.it
