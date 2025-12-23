Pontebbana al centro del piano Fvg Strade | maxi investimenti sulla statale 13
Il Piano FVG Strade prevede un investimento di oltre 210 milioni di euro tra il 2026 e il 2028, con un focus sulla Pontebbana. Le risorse saranno indirizzate alla realizzazione di nuove opere strategiche e alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture principali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete viaria regionale. Un intervento importante per rafforzare la mobilità e la qualità delle strade nel Friuli Venezia Giulia.
"Un Piano industriale importante, da oltre 210 milioni di euro, che nel triennio 2026-2028 vedrà Friuli Venezia Giulia Strade operare lungo tre direttrici fondamentali: la realizzazione di nuove opere viarie strategiche, la manutenzione straordinaria delle infrastrutture chiave per la sicurezza e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
