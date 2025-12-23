Pontebbana al centro del piano Fvg Strade | maxi investimenti sulla statale 13

Il Piano FVG Strade prevede un investimento di oltre 210 milioni di euro tra il 2026 e il 2028, con un focus sulla Pontebbana. Le risorse saranno indirizzate alla realizzazione di nuove opere strategiche e alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture principali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete viaria regionale. Un intervento importante per rafforzare la mobilità e la qualità delle strade nel Friuli Venezia Giulia.

ViabilitÃ : Amirante, Piano triennale da 210 mln per Fvg Strade - L'assessore a Pordenone all'illustrazione del primo piano industriale della societÃ Pordenone, 22 dic - ilgazzettino.it

SEMAFORO LAMPEGGIANTE - S’informa la Cittadinanza che a causa di un problema tecnico il semaforo dell’incrocio Pontebbana - via Piave - via Segluzza è momentaneamente fuori servizio e impostato sul lampeggiante fisso. Si prega di fare attenzione n - facebook.com facebook

