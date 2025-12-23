Pompei Deloitte | Servono investimenti la crescita è stabile ma lenta – Il video

Secondo Deloitte, la crescita economica in Italia nel biennio 2025-2026 si mantiene stabile ma lenta. Sebbene i consumi mostrino segnali di ripresa, la mancanza di investimenti adeguati limita il progresso del Pil. Questi dati evidenziano la necessità di interventi mirati per favorire uno sviluppo più sostenuto e duraturo.

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 "Le previsioni indicano una crescita moderata del Pil nel biennio 2025–2026, sostenuta dalla ripresa dei consumi ma frenata da investimenti ancora deboli. Tassi elevati, incertezze geopolitiche e transizioni complesse pesano sulle imprese, rendendo il costo del capitale un ostacolo soprattutto per progetti tecnologici ed energetici. In questo contesto, investire in automazione, digitale e competenze diventa decisivo per la produttività, ma solo le aziende più strutturate riescono a sostenere i cicli lunghi dell'innovazione. Il quadro Istat non segnala una frenata, bensì una finestra di opportunità: chi investe ora può rafforzarsi in vista della ripresa, chi resta fermo rischia di perdere competitività" così l'Ad di Deloitte Fabio Pompei, intervistato dal direttore di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

