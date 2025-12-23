Politico è una lettura poetica di un mondo alla deriva

Un coperchio rosso di un cestino, pezzi di metallo trasportati sulla costa dalle onde, ma anche scivoli dimenticati e retine in plastica: tutto ciò che è dimenticato dall’uomo viene raccolto dal mare, e poi torna a riva. Politico è il titolo della mostra di Giuseppe Ripa che affronta il tema della sostenibilità e ribadisce il forte legame tra finanza, arte e mecenatismo. L’esposizione è realizzata con il supporto di Valori Asset Management e Loconte & Partners ed è esposta presso gli spazi dell’Associazione Italiana Private Banking di Milano (Aipb), in via Nicolao 10. Il titolo dell’esposizione richiama etimologicamente la polis, la dimensione condivisa del vivere, ed è proprio attraverso la fotografia che l’autore propone una riflessione su temi legati alla sostenibilità, alla responsabilità collettiva e al rispetto dell’ambiente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

