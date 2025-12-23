policlinico universitario di caserta dal rilancio ai licenziamenti

Tempo di lettura: 2 minuti Una vicenda che merita attenzione per il forte scarto tra la narrazione pubblica diffusa nei mesi scorsi e gli sviluppi concreti successivi, rimasti finora fuori dal circuito dell’informazione. Il 17 luglio scorso un lancio ANSA raccontava un presunto cambio di passo per il Policlinico Universitario di Caserta, opera pubblica in costruzione da oltre vent’anni. Nell’articolo si parlava di incontri tra Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e vertici delle imprese coinvolte, di rassicurazioni sui finanziamenti, di un nuovo cronoprogramma e persino di un rafforzamento dell’organico, con l’ipotesi di raddoppio dei lavoratori impiegati nel cantiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

