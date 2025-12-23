Polemica Dybala l’attacco è durissimo | l’argentino nella bufera

La partita tra Juventus e Roma è stata quella di Paulo Dybala con l’attaccante argentino che è finito nella polemica per quanto accaduto in diretta a TvPlay. Durante la trasmissione è stata presa in considerazione l’importanza di Dybala come calciatore con punti di vista differente tra gli opinionisti. Polemica Dybala in casa Roma (Ansa Foto) – tvplay.it La carriera di Paulo Dybala è stata costellata da diversi alti e bassi con l’argentino che, nel tempo, è riuscito ad essere decisivo per la Juventus restando nei cuori dei tifosi bianconeri. Durante la diretta TvPlay c’è stato uno scambio di vedute sul valore dell’attaccante argentino. 🔗 Leggi su Tvplay.it

«A livello di bomber sono Lautaro Martinez e Dybala i calciatori con più gol nella storia della Supercoppa Italiana: 4 a testa, David Neres è salito a quota 3 ed ha raggiunto così campioni come Del Piero, Eto'O, Tevez e Shevchenko. » Anche se la storia della S - facebook.com facebook

" #Gasperini ha annientato #Ferguson... Ma #Dybala Con lui la #Roma perde quasi sempre!" Tanta delusione dopo #JuveRoma: fra le polemiche dichiarazioni del Gasp e un attacco che continua a far piangere, ecco scatenarsi Luigi Ferrajolo e @enricoca x.com