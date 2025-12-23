Poggibonsi verso il futuro In Consiglio ha approvato il nuovo Piano Strutturale
Poggibonsi guarda al futuro con l’approvazione del nuovo Piano Strutturale in Consiglio comunale. Il documento prevede il potenziamento delle aree produttive, l’ampliamento della ‘cintura verde’ e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Sono inoltre previsti interventi per migliorare la qualità urbana, l’abitare, il commercio, il turismo, le infrastrutture e la mobilità, ponendo attenzione alla sostenibilità e alla tutela del paesaggio.
Potenziamento delle aree produttive, allargamento della ‘cintura verde’, conferma degli obiettivi di qualità urbana e città pubblica, attenzione all’abitare, al commercio, al turismo, alle infrastrutture e alla mobilità, ai centri storici e al patrimonio storico culturale, alla rete ecologica e al paesaggio. Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, approvate le controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi al nuovo Piano Strutturale. Ha detto la sindaca Susanna Cenni: "Un atto che conclude la fase che si è aperta con l’adozione dello strumento. Un lavoro improntato alla massima apertura e al massimo ascolto, anche grazie all’impegno degli uffici per favorire la partecipazione e ai consiglieri e alle consigliere comunali tutti e alla commissione competente". 🔗 Leggi su Lanazione.it
