Poggibonsi guarda al futuro con l’approvazione del nuovo Piano Strutturale in Consiglio comunale. Il documento prevede il potenziamento delle aree produttive, l’ampliamento della ‘cintura verde’ e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Sono inoltre previsti interventi per migliorare la qualità urbana, l’abitare, il commercio, il turismo, le infrastrutture e la mobilità, ponendo attenzione alla sostenibilità e alla tutela del paesaggio.

Potenziamento delle aree produttive, allargamento della ‘cintura verde’, conferma degli obiettivi di qualità urbana e città pubblica, attenzione all’abitare, al commercio, al turismo, alle infrastrutture e alla mobilità, ai centri storici e al patrimonio storico culturale, alla rete ecologica e al paesaggio. Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, approvate le controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi al nuovo Piano Strutturale. Ha detto la sindaca Susanna Cenni: "Un atto che conclude la fase che si è aperta con l’adozione dello strumento. Un lavoro improntato alla massima apertura e al massimo ascolto, anche grazie all’impegno degli uffici per favorire la partecipazione e ai consiglieri e alle consigliere comunali tutti e alla commissione competente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi verso il futuro. In Consiglio ha approvato il nuovo Piano Strutturale

Leggi anche: Comune di Baronissi, approvato in Consiglio comunale il nuovo Piano Urbanistico Comunale

Leggi anche: Regione, approvato il nuovo piano energetico. Colianni: "La Sicilia ha gli strumenti per lottare contro i cambiamenti climatici"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Poggibonsi verso il futuro. In Consiglio ha approvato il nuovo Piano Strutturale; Piano strutturale approvato in Consiglio, voto contrario di Vivi Poggibonsi.

Poggibonsi verso il futuro. In Consiglio ha approvato il nuovo Piano Strutturale - "Un atto che conclude la fase che si è aperta con l’adozione dello strumento. msn.com