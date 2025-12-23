Poche catture Stagione chiusa un mese prima

A novembre, la stagione di caccia alla lepre nel Bresciano si è conclusa un mese prima del previsto, a causa della mancata comunicazione dell’80% degli abbattimenti. Questa decisione ha sollevato dubbi sulla possibile diminuzione della popolazione di lepri nella regione. L’interruzione anticipata ha portato a riflettere sulla gestione e sulla tutela di questa specie, ormai sempre più rara nel territorio.

Lepri in via d'estinzione nel Bresciano? Se lo sono chiesto, provocatoriamente, alcuni cacciatori che si sono visti chiudere la caccia alla lepre con un mese d'anticipo (l'8 novembre invece che l'8 dicembre) perché le comunicazioni degli abbattimenti non hanno raggiunto l'80%. In sostanza, la caccia alla lepre è soggetta a un piano di abbattimento, basato sulla stima di lepri presenti sul territorio. Per verificare i numeri reali, in determinate date devono essere raggiunti degli obiettivi di cattura, comunicati all'Atc (Ambito territoriale di caccia) attraverso schede apposite. Non è un obbligo soggetto a legge e sanzione, ma è un modo di gestione dell'ambito, che si inceppa nel momento in cui non tutti inviano le schede o le inviano con numeri inferiori agli animali catturati.

