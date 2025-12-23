Pnrr lo sprint decisivo spesi oltre 100 miliardi

A fine novembre, sono stati spesi oltre 100 miliardi di euro per il PNRR, secondo quanto emerso dalla cabina di regia convocata dal ministro Tommaso Foti. La riunione ha visto la partecipazione di vari ministri in videocollegamento, segnando un passaggio importante nel percorso di attuazione del piano di ripresa e resilienza. Un passo fondamentale per il progresso delle infrastrutture e delle riforme promosse dall’Italia.

Il dato è aggiornato a fine novembre ed è emerso dalla cabina di regia convocata ieri dal ministro Tommaso Foti con la partecipazione, in videocollegamento, di ministri

Pnrr, ora lo sprint decisivo ma oltre 400 milioni rischiano di rimanere nel cassetto - Ma i pagamenti arrivano appena al 20% ed il tempo corre veloce verso la scadenza del 2026. corriereadriatico.it

Che fine ha fatto il Pnrr? Miliardi spesi a metà e burocrazia, perché il piano non sta facendo crescere l’Italia - Nonostante gli oltre 194 miliardi stanziati, il Pnrr ha prodotto effetti limitati sulla crescita e il pil 2025 salirà appena dello 0,7%. milanofinanza.it

Castelli Notizie. . Campoleone (Lanuvio), inaugurata la nuova Stazione di Posta Questa mattina a Campoleone, nel territorio di Lanuvio, è stata inaugurata la nuova Stazione di Posta, un intervento concreto e atteso, realizzato grazie ai fondi PNRR per il tr - facebook.com facebook

