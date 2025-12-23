Cermec ha annunciato che il progetto di un nuovo biodigestore presso l’impianto di via Longobarda non sarà realizzato. La decisione riguarda l’impossibilità di avviare la produzione di biogas attraverso la decomposizione della frazione organica, segnando un cambiamento nelle strategie di gestione dei rifiuti, con un focus rinnovato su plastica e carta. Restano quindi in vigore altre iniziative e piani di sviluppo sostenibile.

Il progetto di un moderno biodigestore al Cermec è sfumato. L’impianto di via Longobarda non produrrà biogas decomponendo la frazione organica. Così era stato ipotizzato nel precedente piano industriale, ma poi la holding Retiambiente aveva fatto marcia indietro. Intanto ieri mattina l’assemblea dei soci si è assunta l’impegno di fare di Cermec un impianto che possa essere utilizzato per qualcosa di diverso dal biodigestore. E quel qualcosa di diverso dovrebbe essere un impianto per il trattamento delle plastiche. A differenza dei biodigestori, infatti, che hanno ormai saturato il mercato, un impianto dedicato alle plastiche in Toscana sarebbe qualcosa di appetibile sul mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Plastica e carta nel futuro di Cermec. Ora il progetto di un nuovo impianto

Leggi anche: Carta, vetro, plastica. Viaggio nel sistema-rifiuti di Parma che ha stregato anche la Francia: «Così abbiamo messo al centro i cittadini»

Leggi anche: Il 26 novembre la presentazione del progetto di fattibilità del nuovo impianto di depurazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Plastica e carta nel futuro di Cermec. Ora il progetto di un nuovo impianto.

Plastica e carta nel futuro di Cermec. Ora il progetto di un nuovo impianto - L’impianto di via Longobarda non produrrà biogas decomponendo la frazione organica. lanazione.it