Più che fascista, broccola. Questa frase richiama un episodio storico significativo: Benito Mussolini, figura centrale del fascismo italiano, portò l’Italia in guerra al fianco della Germania nazista, con conseguenze durature per il paese. Ricordare questi eventi permette di comprendere meglio il passato e le sue implicazioni, offrendo un’occasione di riflessione sul ruolo della storia nell’identità nazionale.

Per la serie: quando la storia è maestra. Benito Mussolini rovinò l’Italia trascinandola in guerra al fianco dei tedeschi. La sua erede più revisionata, Giorgia Meloni, sta rovinando l’Italia facendo la guerra ai tedeschi al fianco degli americani. Tutto bene, anzi, molto bene. Ma capirete infine che sia un poco broccola, o insisterete che sia fascista?. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

BRESCIA SCHIFA I FASCISTI, ORA E SEMPRE, che siano al governo o che siano in strada! Per la remigrazione dei fascisti nelle fogne della storia, contro razzismo, riarmo, economia di guerra, precarietà e genocidio. MANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA E - facebook.com facebook