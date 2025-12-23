Pittura Decoupage e Creatività a Lapio

Un pomeriggio dedicato alla pittura, al decoupage e alla creatività, organizzato dalla Proloco Lapiana. L’evento si terrà domenica 28 dicembre presso il Vico Crocefisso (ex asilo parrocchiale) a Lapio, offrendo l’opportunità di vivere un momento di condivisione e di scoperta delle proprie capacità artistiche in un contesto tranquillo e stimolante.

Un pomeriggio dedicato all’arte, alla creatività e alla condivisione: è l’iniziativa natalizia promossa dalla Proloco Lapiana, in programma domenica 28 dicembre presso il Vico Crocefisso (ex asilo parrocchiale). Protagonista dell’evento sarà il laboratorio di pittura su tegola guidato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Palazzo Filangieri di Lapio Leggi anche: Decoupage per Bluse: Guida Creativa per Personalizzare il Tuo Stile Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. MyRestyling. Michael Bublé · Holly Jolly Christmas. FACILE e VELOCE: palline di Natale fatte a mano con Decoupage! Ho colorato la sagoma con la Pittura in kit Whiteness, ho applicato dei piccoli Decoupage di Stamperia con la nostra colla all'ami - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.