pistoia arrestato il truffatore di scuole e cimiteri

A Pistoia, nella giornata del 23 dicembre 2025, la Polizia stradale ha eseguito l’arresto di un uomo ritenuto responsabile di furti e truffe ai danni di scuole, cimiteri e centri commerciali. L’operazione, denominata “Occhi di gatto”, ha portato alla cattura di un soggetto specializzato in reati di questo tipo, contribuendo a rafforzare la sicurezza nel territorio.

Pistoia, 23 dicembre 2025 – Si era specializzato in furti aggravati e truffe nei pressi di cimiteri, scuole e centri commerciali l’uomo arrestato dalla Polizia stradale di Pistoia, con l’operazione “Occhi di gatto”. L’uomo, un 35enne, è accusato anche di uso indebito di carta di credito. La complessa indagine nasce a seguito di alcune segnalazioni di furti avvenuti in prossimità di scuole cimiteri e centri commerciali di Pistoia. Proprio in uno di questi eventi, denunciati alla Polizia stradale, alcuni testimoni avevano notato una vettura sospetta con un particolare adesivo, applicato nella parte posteriore raffigurante degli occhi, dando lo spunto al nome dell’operazione, appunto, “Occhi dI gatto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

