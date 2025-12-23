Pippo Baudo lo strazio di Katia Ricciarelli | Ci parlo ancora Prima di lui

"Pippo per me non se n’è mai andato davvero". Katia Ricciarelli apre così il suo racconto più intimo, affidato a Monica Setta nella puntata di Storie al bivio in onda sabato 27 dicembre 2025 alle 15.30 su Rai 2 e di cui filtrano delle anticipazioni. La cantante torna a parlare dell’uomo che ha segnato la sua vita, l'ex marito Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto, e di un dolore che non conosce tempo. "Non riesco ancora a parlarne al passato", confessa, spiegando come la sua presenza continui ad accompagnarla ogni giorno, proprio come accadeva con la madre Molara. " Ci parlo, lo sento vicino. Prima di lui non avevo mai voluto sposarmi: è stato un amore enorme". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pippo Baudo, lo strazio di Katia Ricciarelli: "Ci parlo ancora. Prima di lui..." Leggi anche: Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: “Per me c’è ancora, resterà mio marito per sempre” Leggi anche: Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: “Resterà per sempre mio marito”. Il gesto per Natale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Eredità Pippo Baudo, i testamenti sono tre: battaglia e caos totale | .it; Il sondaggio di Repubblica, voglia di fascismo: panico in redazione | .it; Leone XIV, clamoroso: cosa studia sullo smartphone | .it; Serie A, la Lazio non sfonda: solo 0-0 con la Cremonese | .it. Katia Ricciarelli, il toccante ricordo di Pippo Baudo a Natale: “Ci siamo amati davvero” - L’ex moglie del conduttore scomparso pochi mesi fa è tornata a parlare del loro amore a Storie di Donne Al Bivio, ospite di Monica Setta: cosa ha detto ... libero.it

Katia Ricciarelli, la toccante dedica per Pippo Baudo: “Cosa farò per lui a Natale” - La cantante racconta il legame con Pippo Baudo e svela il gesto intimo che dedicherà a lui il giorno di Natale. donnaglamour.it

Katia Ricciarelli: «Quello con Pippo Baudo è stato un amore grande e per me lui resterà mio marito per sempre» - Intervistata da Monica Setta nella puntata di "Storie al bivio" in onda il 27 dicembre, la cantante lirica ha raccontato il dolore per la scomparsa del conduttore, che aveva sposato nel 1986 e da cui ... msn.com

