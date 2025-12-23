Pioggia vento e neve | allerta meteo per la vigilia di Natale

FIRENZE – Il meteo non sorride al Natale. Sono infatti previste condizioni meteo in ulteriore peggioramento sulla Toscana. Dal tardo pomeriggio di oggi (23 dicembre) e per tutta la giornata di domani, piogge anche a carattere di rovescio, a tratti insistenti sulle zone appenniniche orientali della regione. Per domani attese anche nevicate sull’Appennino, in particolare sui versanti emiliani e romagnoli, fino agli 800-900 metri. Pioggia e neve saranno accompagnati, dalla tarda mattinata di domani, da forti raffiche di vento di grecale, in pianura, sulla costa, in Arcipelago e sulle zone collinari e appenniniche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

