Pioggia e ultimi acquisti per Natale a Latina | centro in tilt tra traffico e strade allagate

Nell’antivigilia di Natale a Latina, il centro città è interessato da condizioni di traffico intenso e strade allagate a causa della pioggia persistente e degli ultimi acquisti natalizi. La situazione ha causato disagi e rallentamenti, rendendo difficile muoversi nel cuore della città in questa giornata di preparativi finali.

Inizio di giornata difficile in questa antivigilia di Natale in centro a Latina. Complici la pioggia che cade in maniera incessante dalla mattina di oggi e gli ultimi acquisti i vista delle festività natalizie, il cuore della città è andato in tilt tra traffico e alcune strade allagate.

