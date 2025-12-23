Pioggia e neve in Toscana | allerta gialla da stasera Le zone a rischio

Condizioni meteo in ulteriore peggioramento sulla Toscana. Dal tardo pomeriggio di oggi, 23 dicembre 2025, e per tutta la giornata di domani, 24 dicembre, vigilia di Natale, piogge anche a carattere di rovescio, a tratti insistenti sulle zone appenniniche orientali della regione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

