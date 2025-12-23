Pinocchio all' opera dei Pupi

Domenica 28 dicembre ore 18:00 presso la Pinacoteca del Museo Diocesano, via Etnea, 8 - Catania PINOCCHIO ALL’OPERA DEI PUPI, spettacolo di teatro di figura per bambini dai 3 anni in suCompagnia Arte Pupi F.lli Napoli. BIGLIETTO UNICO: euro 8,00. INFO E PRENOTAZIONI: WhatsApp 347-0954526. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

