Pinocchio all' opera dei Pupi
Domenica 28 dicembre alle 18:00 presso la Pinacoteca del Museo Diocesano di Catania si terrà
Domenica 28 dicembre ore 18:00 presso la Pinacoteca del Museo Diocesano, via Etnea, 8 - Catania PINOCCHIO ALL’OPERA DEI PUPI, spettacolo di teatro di figura per bambini dai 3 anni in suCompagnia Arte Pupi F.lli Napoli. BIGLIETTO UNICO: euro 8,00. INFO E PRENOTAZIONI: WhatsApp 347-0954526. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
