pietrelcina il 27 dicembre si accende la magia del presepe vivente

Tempo di lettura: < 1 minuto Da quasi quarant’anni, il Presepe Vivente di Pietrelcina accoglie migliaia di visitatori: tre serate, dal 27 al 29 dicembre prossimi, oltre 10.000 presenze attese e il centro storico trasformato in una piccola Betlemme. È dal 1987 che i vicoli che hanno visto Padre Pio bambino e poi giovane sacerdote fanno da teatro ad una delle rappresentazioni della Natività più sentite e partecipate d’Italia. La macchina organizzativa è in moto da circa tre mesi. Decine di volontari sono impegnati nell’allestimento dell’intero centro storico, in particolare dell’area Castello, curando ogni dettaglio con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

