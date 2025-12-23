Piero, 11 anni, coltiva da tempo una particolare passione per la musica tradizionale. Appassionato dello strumento della zampogna, si è unito al gruppo degli zampognari di Monte Sant’Angelo, un piccolo borgo del Gargano. La sua partecipazione testimonia l’importanza della preservazione delle tradizioni musicali locali e l’entusiasmo dei giovani nel mantenere vive le radici culturali della propria comunità.

Pietro ha solo 11 anni e una passione per la musica e la tradizione popolare che lo ha spinto a unirsi al gruppo degli zampognari di Monte Sant’Angelo, piccolo borgo incastonato tra le montagne del Gargano. Da bambino ha imparato a suonare anche la tromba e il flauto e quest’anno, per la prima volta, ha partecipato alle esibizioni del gruppo in giro per la Puglia e non solo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Piero, 11 anni e la passione per la tradizione della zampogna

