Pier Silvio Berlusconi protagonista ai microfoni del Tg5 durante il telegiornale delle 20.00 di martedì 23 dicembre 2025 per tracciare un bilancio dell’ultimo anno. Un anno importante per il gruppo Mediaset e MediaForEurope che, dopo anni di duro lavoro, ha creato una multinazionale in continua evoluzione. Pier Silvio Berlusconi al TG5: “Mediaset? Parliamo a oltre 220 milioni di persone”. A pochi giorni dal Santo Natale e dalla fine dell’anno, Pier Silvio Berlusconi in diretta al TG5 delle 20 per tracciare un bilancio del 2025 per il gruppo Mediaset. Un anno di successi e di ascolti record che hanno permesso alla rete di riconquistare il primato in diverse fasce televisive. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Pier Silvio Berlusconi, il bilancio del 2025 al TG5: "un anno straordinario per Mediaset e MediaForEurope"

