Pier Silvio Berlusconi | Il 2025 è stato un anno straordinario per Mediaset

“Sì, il 2025 per noi di Mediaset, per MediaForEurope, è stato un anno straordinario. Dopo sette anni di lavoro, di determinazione e di coraggio, abbiamo realizzato questa dimensione davvero da multinazionale. Sottolineo: siamo l’unica multinazionale italiana nel mondo dei media. Oggi parliamo a oltre 220 milioni di persone, abbiamo davvero una dimensione che ci dà la spinta per guardare avanti, anche se c’è tanto da fare per rendere tutto un insieme organico che resista anche in un mondo in continua evoluzione”, spiega Berlusconi. Quando gli viene chiesto che effetto le fa aver trasformato l’azienda di famiglia in una grande multinazionale italiana, Pier Silvio risponde: “Da un lato c’è l’orgoglio di aver trasformato quello che era un sogno di mio padre anni fa in una realtà. 🔗 Leggi su Panorama.it

